„Beschimpfungen motivieren mich nur zusätzlich!“

Die letzten Erfolgserlebnisse der SV Ried in Hütteldorf gab’s vor elf (!) Jahren: Am 31. Juli holten die Innviertler mit Glasner, Reifeltshammer und Gebauer ein torloses Remis in St. Hanappi. Drei Monate später eliminierten die Rieder Rapid im ÖFB-Cup in der Verlängerung - mit dem heutigen Kapitän Marcel Ziegl und Neo-LASK-Star Robert Zulj auf der Bank. Die Liga-Bilanz Rieds beim Rekordmeister liest sich wie ein Horror-Schinken von Stephen King, Hütteldorf ist für die Wikinger ein „Friedhof der Kuscheltiere“: 42 Spiele, null Siege, acht Remis und 34 Pleiten. „Die Serie ist schon sehr komisch, aber jede reißt irgendwann. Es ist höchste Zeit“, hofft Marcel Ziegl.