Steirischer Badesee wegen Parasiten gesperrt

Ausgerechnet in der Hitzewelle ist ein steirischer Badesee wegen Parasitenbefalls behördlich geschlossen worden: Saugwürmer-Larven (Zerkarien) haben sich so rasant im Wechselland-Badesee in Pinggau vermehrt, dass dem Bürgermeister keine andere Wahl blieb. Die Larven können eine sogenannte Badedermatitis hervorrufen. Die unangenehme Folge: Juckreiz und Ausschläge. Der See musste heuer bereits zum zweiten Mal gesperrt werden.