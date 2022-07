Abwasser-Analyse bestätigt den Corona-Alarm

Erst seit wenigen Monaten wird das Corona-Infektionsgeschehen im weiten Land nicht mehr über die Summe diverser Testsysteme, sondern – wie in anderen Ländern auch – über Abwasseranalysen festgelegt. Untersucht werden Proben aus 31 Kläranlagen im Land, die sich unter anderen an wichtigen Schulstandorten befinden. Nur ein Blick auf die aktuellste Analyse vom Freitag zeigt, warum Experten derzeit besorgt sind. An 24 der 31 Standorten wird die höchste, in den sieben verbliebenen Standorten die zweithöchste Gefahrenstufe ausgewiesen. Schlechter ist die Lage, in Relation gesehen, nur in Wien, Tirol und Kärnten.