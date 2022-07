Regieren ist doch nicht so einfach

Am 25. September sind die Wähler am Wort. Da werden die Tirolerinnen und Tiroler sagen, ob sie mit der Regierung zufrieden sind oder nicht. Die Damen und Herren der Regierung werden dann an ihren Taten gemessen. Wobei viele, deren Arbeit am Wahltag beurteilt wird, danach gar nicht mehr dabei sind. Von den acht derzeitigen Regierungsmitgliedern sind vier fix weg: Günther Platter, Beate Palfrader, Ingrid Felipe und Gabi Fischer.