LASK gegen Austria Klagenfurt ab 17 Uhr LIVE

Austria Klagenfurt reist mit der Empfehlung eines 8:1-Cup-Siegs über Drittligist Admira Dornbirn an. Die Abgänge der Stützen Patrick Greil, Turgay Gemicibasi und Alex Timossi Andersson scheint man auffangen zu können. „Wir waren von der ersten Minute an präsent“, freute sich Trainer Peter Pacult, dessen Elf am Montag noch ein Test-0:0 gegen Southampton eingeschoben hatte. „Da haben wir sehr, sehr gute Umschaltmomente gehabt, die Räume, die sich uns geboten haben, sehr gut bespielt und sehr gut genutzt.“