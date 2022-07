Steirer verlängern den Gas-Vertrag mit Norwegen

Norwegisches Gas schon seit 1994

Vor diesem Hintergrund machte ein „Krone“-Leser einen interessanten Archiv-Fund: „Größte Bohrinsel der Welt sichert Ferngas-Versorgung der Steirer“, war im September 1994 in der „Steirerkrone“ zu lesen (siehe Bild oben). Demnach schuf sich die damalige Steirische Ferngas - heute unter dem Dach der Energie Steiermark - eine zusätzliche Gas-Quelle aus Norwegen. Mit dem Staatsunternehmen Statoil wurde ein Vertrag abgeschlossen, wonach 182.000 Millionen Kubikmeter Erdgas pro Jahr von der Bohrinsel Gullfaks C in das steirische Versorgungsnetz fließen sollten.