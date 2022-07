Wanderin nach Absturz in Tirol auf Intensivstation

Die Holländerin unternahm als Teil einer siebenköpfigen Gruppe eine Wandertour in Going am Wilden Kaiser. Die Gruppe stieg unter der Führung einer einheimischen Bergführerin über den Schleierwasserfall zur Oberen Regalm auf. Nach einer Pause sollte es wieder ins Tal gehen. Gegen 14 Uhr geriet die 73-Jährige beim Abstieg zu weit über den Wanderweg hinaus. Sie verlor das Gleichgewicht und stürzte rund 30 bis 40 Meter über eine steile Almwiese ab.