ÖSV-Trainer stellt klar: „Das ist mir zu wenig!“

„Okay, wir haben Mothl Mayer und Vinc Kriechmayr, aber dann?“, fragt Marko Pfeifer. Und legt damit den Finger in eine offene Wunde. Denn der Kärntner möchte in seiner ersten Saison als Ski-Herren-Cheftrainer vor allem die „Baustelle Speed“ so rasch wie möglich bearbeiten. „Da sehe ich großen Bedarf, da müssen wir das Augenmerk darauf richten, damit wir nicht ein böses Erwachen erleben.“