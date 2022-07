Diese Gürtel lassen Sie nicht im Stich

Damit die Kleidung an der Taille nicht verrutscht, trugen schon damals sowohl Frauen als auch Männer Gürtel. Vor allem bei selbst gemachten Hosen war es wichtig, sie irgendwie am Körper festzuhalten. Leder diente dazu am besten. Tiere zahlten damals schon mit ihrem Leben für das Leder. Heute gibt es auch Kunstleder und Gürtel, die nicht aus Leder sind.