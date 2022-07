Andreas Herzog: „Es wird einfach immer verrückter“

Wenn ich lese, dass Barcelona für den in Eisenstadt geborenen englischen U19-Teamspieler Carney Chukwuemeka 25 bis 30 Millionen Euro an Aston Villa zahlen will, dann hört es sich für mich langsam auf. Da zahlt man ja nicht für etwas, das jemand geleistet hat, sondern spekuliert in das Potenzial eines Nachwuchsspielers, der noch nie bewiesen hat, dass er auf hohem Niveau ein Großer werden kann. Warum zahlt man nicht fünf Millionen und einigt sich auf Bonuszahlungen, wenn er sich durchsetzt? So werden selbst solche Talente auf Sicht für kleinere Klubs unerschwinglich und mit der Zeit werden alle teurer, zieht sich das auch in die kleineren Ligen.