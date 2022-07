Marc Habscheid neuer Coach der Pioneers Vorarlberg

Die Pioneers Vorarlberg, neuestes Team in der ICE Hockey League, haben mit dem Kanadier Marc Habscheid einen Trainer verpflichtet! Habscheid spielte in seiner aktiven Zeit von 1982 bis 1996 in der NHL und stand dort bei diversen Topteams unter Vertrag. Bei den Edmonton Oilers zählte auch Wayne Gretzky zu seinen Mannschaftskollegen.