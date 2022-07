Dreifaches Glück für ÖFB-Goalie Heinz Lindner

Lindner bot an seinem 32. Geburtstag eine Top-Leistung, erhielte vom „Blick“ die Höchstnote fünf und wurde auch zum „Spieler des Spiels“ gekürt. „Besser kann es nicht losgehen“, so Lindner, auf den bald ein pikantes Duell wartet, am 7. August gastiert er mit Sion bei Meister FC Zürich, wo Österreichs Ex-Teamchef Franco Foda Trainer ist. Und Foda war bekanntlich kein großer Lindner-Fan.