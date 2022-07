Kroatien verweigerte Serbiens Präsident Einreise

Belgrad droht mit Gegenmaßnahmen

Serbien konterte mit einer eigenen Protestnote. Die Geschäftsträgerin der kroatischen Botschaft in Belgrad lehnte es jedoch ab, sie entgegen zu nehmen, sagte Grlic Radma. In der Note, die von serbischen Medien veröffentlicht und von kroatischen Medien übernommen wurde, zeigte sich Belgrad „schockiert über die rechtswidrige, antieuropäische und antizivilisatorische Entscheidung“ des kroatischen Außenamtes. Es wurde erklärt, dass Vucic lediglich die Absicht hatte, an jenem Ort, an dem Hunderttausende Serben während des Zweiten Weltkriegs getötet wurden, Blumen niederzulegen und eine Kerze anzuzünden.