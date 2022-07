Los-Tag: Welche Hürde wartet auf Sturm?

„Wir müssen uns nichts vormachen, das sind Gegner, die allesamt über uns stehen. Da werden wir zwei Sterntage brauchen“, weiß Andreas Schicker, der via Stream die Auslosung verfolgt. Gleichzeitig wartet der Sportchef, was bei der Magnetresonanz von Jantschers Wade diagnostiziert wird. „Er hat Schmerzen, hoffentlich ist es kein Faserriss“, so Schicker. Die Cup-Verletzung von Wüthrich (Nase) dürfte halb so wild sein. „Eventuell braucht er eine Maske.“