Vier Yoga-Übungen gegen Einschlafprobleme

Wählen Sie einen Bereich zum Üben in der Nähe einer Wand, damit Sie sie als Beinstütze verwenden können. Legen Sie sich auf den Rücken und lehnen Sie die Rückseite Ihrer Beine gegen die Wand. Das Gesäß sollte an der Wand anliegen oder höchstens ein paar Zentimeter davon entfernt sein. Ein Winkel von 90 Grad wäre ideal. Drücken Sie dann mit den Fersen gegen die Wand und heben Sie Ihr Becken an. Wenn Sie ein Anfänger sind und es schwierig finden, helfen Sie sich ruhig mit einem Kissen oder einem Handtuch, um Ihren Rücken nicht zu sehr zu belasten. Diese Übung sollten Sie nicht machen, wenn Sie: an Bluthochdruck leiden, bei Ihnen eine Schilddrüsenüberfunktion diagnostiziert wurde, ein Nackentrauma erlitten haben, chronische Sinusitis haben.