Knasmüllner ist bester Scorer im Allianz-Stadion

Vizemeistertitel ist Pflicht

Der Umbruch in Hütteldorf fiel mit neun Zu- und sieben Abgängen gewaltig aus, der Druck ist es ebenfalls:Nach dem Absturz in der Meisterrunde (nur zehn Punkte aus zehn Spielen) muss Rapid in der neuen Saison sofort Fahrt aufnehmen und in die Erfolgsspur finden. Der Auftakt glückte am Freitag mit dem 1:0 im Cup in Treibach, verlief aber holprig.