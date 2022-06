NFT, Bitcoin, Metaverse und Co: Nur ein Hype?

NFTs, minten, Blockchains, Metaverse … Das alles sind Begriffe, mit denen wir noch vor wenigen Jahren nichts anfangen konnten und inzwischen sind sie in aller Munde. Aber was genau ist das alles eigentlich? Wie funktioniert das? Handelt es sich dabei nur um einen kurzen Hype oder ist das wirklich die Zukunft und wie schaut‘s da mit dem Umwelt-Aspekt aus? Das alles bespricht Podcasterin Annie Müller Martínez mit dem CEO von SoccerCoin Andreas Heigl in dieser Folge vom „Wie gibts das?!“-Podcast.