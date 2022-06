Bitcoin: Hoch steigen, tief fallen

Und der Wert von Bitcoin, der bekanntesten Kryptowährung, einst von 5000 auf 70.000 Dollar gestiegen, ist heuer schon unter die 20.000er-Schallmauer gefallen. Ein Einzelschicksal? Wohl nicht, denn inzwischen gibt es weltweit etwa 20.000 Kryptoprojekte, alle wollten besser und günstiger als klassische Währungen sein, sie sollten dank der Blockchain-Technologie manipulationssicher sein und vor der Inflation schützen - die Realität sieht anders aus, vielfach mussten jene, die ihr Geld so investierten, feststellen, dass in diesem Bereich der Betrug nicht so selten ist. Zuletzt mussten z.B. bei der Pleite von Celsius Network (verleiht Kryptowährungen) Einlagen von zwölf Milliarden Dollar eingefroren werden.