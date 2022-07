Rapid verlängert Kooperation mit dem ORF

Geschäftsführer Christoph Peschek: „Ich freue mich sehr, dass jene Spiele, die nicht in der Zentralvermarktung der Bundesliga oder der UEFA inkludiert sind, weiterhin vom reichweitenstärksten Fernsehsender unseres Landes ausgestrahlt werden und wir unsere sehr professionelle, gute Zusammenarbeit fortsetzen werden. Wir sind stolz und dankbar in ganz Österreich zahlreiche Rapid Fans zu haben und wissen auch um das große Interesse am SK Rapid, weshalb uns eine möglichst breite Teilhabe auch vor den TV-Geräten beziehungsweise via Livestream wichtig ist, da aus unterschiedlichen Gründen nicht alle - insbesondere bei Spielen unter der Woche - live vor Ort sein können.“