Alaba: „Drücke die Daumen - es wäre ein Traum“

Dafür reicht Österreichs Frauen heute (21, live sportkrone.at) in Brighton gegen Norwegen ein Punkt, um wie 2017 das Viertelfinale zu erreichen, wo Deutschland warten würde. Allerdings: In fünf Duellen mit den Skandinavierinnen, in der Weltrangliste als Elfte um zehn Plätze besser, gab’s bisher erst ein Remis.