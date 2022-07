„Kann vorkommen!“ ÖFB-Damen sahen Blamage im Bus

Ein Sieg der Engländerinnen mit drei Toren Unterschied war nötig, damit Österreich zum Abschluss ein Remis am Freitag (21 Uhr) in Brighton reicht, um ins Viertelfinale einzuziehen. Am Ende fixierten die „Lionesses“ zur Überraschung aller den höchsten EM-Erfolg überhaupt. „Das hohe Ergebnis ist tatsächlich das, was mich im bisherigen Turnierverlauf am meisten überrascht hat“, sagte Puntigam.