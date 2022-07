NS-Opferfamilien Staatsbürgerschaft überreicht

Nehammer widmete seinen Israel-Besuch besonders auch dem Andenken an die Opfer des Holocaust. So empfing er Dienstagfrüh Altösterreicher in Jerusalem und besuchte anschließend die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. In der Halle der Erinnerung entzündete Nehammer die Flamme für die von den Nazis ermordeten Juden und bat bei einer anschließenden Rede um Entschuldigung für die Rolle österreichischer NS-Täter. Die damals begangenen Verbrechen dürften nie in Vergessenheit geraten und dürften sich nie mehr wiederholen. Österreich werde Yad Vashem bis 2024 mit 1,5 Millionen Euro unterstützen, erklärte Nehammer.