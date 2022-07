Autobranche in Tirol blickt in „spannende Zeiten“

Aus für die Verbrenner heißt es im Jahr 2035. Ab dann müssen Neuwagen emissionsfrei sein und dürfen kein CO₂ mehr ausstoßen, wie die „Tiroler Krone“ berichtete. Am Montag nahm Dieter Unterberger, WK-Gremialobmann des Tiroler Fahrzeughandels und Teil der Geschäftsführung der Unterberger Gruppe, dazu Stellung. So stehe der Autohandel „grundsätzlich immer hinter Innovation, da diese Triebfeder für Bewegung in der Branche“ sei.