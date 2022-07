eBay Kleinanzeigen streicht „eBay“ aus Firmennamen

Das Schnäppchenportal eBay Kleinanzeigen wird künftig den Namensteil „eBay“ streichen und unter der Marke Kleinanzeigen.de auftreten. Das teilte das Unternehmen am Montag in Kleinmachnow bei Berlin mit. Die ehemalige Kleinanzeigen-Sparte von eBay war im Juni 2021 an den norwegischen Online-Marktplatz Adevinta verkauft worden.