Crowdinvesting soll Energiewende vorantreiben

In der Pilotphase im ersten Halbjahr 2022 wurden auf crowd.investinggreen.at zwei Anlagen finanziert. Eine Tochtergesellschaft der Stadt Zell am See (Pingzau) sammelte binnen 14 Tagen 180.000 Euro, um PV-Anlagen mit in Summe 250 Kilowatt peak an zwei Strandbädern, einem Badeplatz, einem Campingplatz und am Dach des Kongresshauses zu installieren. Der lokal erzeugte Sonnenstrom wird direkt und weitestgehend vor Ort für die Freizeiteinrichtungen genutzt. Im Mai wurde dann die Finanzierung eines Kleinwasserkraftwerks am Almkanal in der Stadt Salzburg abgeschlossen - hier wurden 150.000 Euro gesammelt. Jetzt öffnet sich die Plattform für neue Projekte.