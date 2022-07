Fette Punkte für die „Lego-Autos“ von Mercedes

Klar, dass danach die Stimmung bei den „Sternfahrern“ nicht so schlecht wie an den Tagen zuvor war. „Das sind großartige Punkte für das Team, darauf können wir aufbauen“, lächelte Hamilton und bedankte sich auch artig beim Team. „Wir arbeiten jede Minute so hart, haben jetzt ein Auto, das schon wesentlich besser läuft.“ Das hörte auch Toto Wolff gerne, der mit Sohn Jack gratulierte.