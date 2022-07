Balkonbrand in Tirol: „Kind hat laut geschrien!“

Schock für die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Swarovskistraße im Tiroler Schwaz am Sonntagvormittag! Wegen einer Kerze kam es - wie berichtet - gegen 10.15 Uhr zu einem Balkonbrand, der sich auf zwei weitere Balkone ausbreitete. So auch auf jenen von Olcay Bingöl.