Alonso erklärt die peinliche Reifen-Panne am Start

Ja, was war denn da los? Fernando Alonso steht am Start, die Ampel schaltet auf Grün, doch der Spanier hat noch die Heizdecken auf den Reifen! Was für ein Drama vor dem Sprint in Spielberg am Samstag. Nach dem Rennen erklärte der Spanier allerdings, dass nicht die Reifen, sondern der Motor das Problem war.