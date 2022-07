Heimkehrerin Bereuter schießt Altach-Girls zu Sieg

Bei großer Hitze taten sich die Altacherinnen, bei denen mit Anna Bereuter, Sabrina Horvat und Francesca Caló drei Neuzugänge in der Startelf standen, nach einer harten Trainingswoche nicht leicht. So dauerte es auch bis zur 81. Minute, ehe St. Pölten-Rückkehrerin Bereuter die Summer-Elf in Führung brachte. Sieben Minuten später schlug die 20-Jährige, die in der ersten Halbzeit als Stürmerin und in den zweiten 45 Minuten auf der 10er-Position eingesetzt wurde, dann erneut zu und fixierten den 2:0-Endstand.