„Steiermark-Winter haben mich stärker gemacht“

„Allerdings nur an Sonntagen“, lacht der Mann aus Oviedo, „2002 bin ich allein 40.000 Testkilometer gefahren.“ Dank Freundin und Servus-TV-Lady Andrea Schlager fühlt er sich in der Steiermark „wie bei einem halben Heimrennen. Es ist so schön hier, so grün, diese Berge. Ich war auch im Winter in der Steiermark, die Kälte hat mich stärker gemacht“, lacht Alonso, der in seiner langen Karriere auf dem Ring aber nie auf dem Podium stand.