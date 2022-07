16-Jähriger stürzte bei Wanderung in Wörgl ab

Die Jugendlichen (15 und 16 Jahre) unternahmen eine Wanderung in Richtung Anglerteich Lahntal im Gemeindegebiet von Wörgl. Am südlichen Ufer des Teiches stiegen die Jugendlichen über ein unwegsames Gelände auf. Nach etwa 100 Höhenmetern legte die Gruppe eine Pause ein. Der 16-jährige Einheimische hatte plötzlich gesundheitliche Probleme und stürzte in weiterer Folge über teils felsdurchsetztes Gelände rund 90 Meter bis zum Wandfuß ab.