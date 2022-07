Audienz auf dem Hochaltar bei „Königin“ Serles

Gleich am Beginn überwinden wir unschwierig auf einer Leiter eine Felsstufe und können uns da und dort bequem an Seilen festhalten. In der Folge geht es meist zügig empor zum Hauptgipfel. Am höchsten Punkt steht man nicht nur auf dem Hochaltar Tirols, sondern hat auch einen der Seven Summits Stubai erklommen. Und uns erwartet eine grandiose Rundumsicht.