Wurz nur dank ORF-Kunstgriff in Spielberg dabei

Auch Robert Lechner, Maximilian Günther, Bianca Steiner und Corinna Kamper sind in unterschiedlichen Funktionen in Spielberg mit dabei. Außerdem läuft am Samstag der Skandal-Grand-Prix von Spielberg anno 2002 in ORF 1, bei dem der führende Ferrari-Pilot Rubens Barrichello den zweitplatzierten Michael Schumacher in der letzten Kurve vorbeiziehen lassen musste. Auch die Frühschiene „Guten Morgen Österreich“ auf ORF 2 steht am 9. und 10. Juli im Zeichen des Spektakels in Spielberg.