Über 8000 Euro im Topf: Golfen für eine gute Sache

Das Event gibt es seit 1990 und hat seitdem schon über 140 Millionen Euro für Charity-Einrichtungen eingespielt. Wiesberger selbst hat mit seinem englischen Caddie Jamie Lane auch ein Charity-Projekt laufen. Das Unternehmen Fendale Logistics zahlt für jedes Birdie und jeden Eagle von Bernd 150 Euro. Im Topf befinden sich aktuell bereits über 8000 Euro. Am Ende der Saison gehen von der Summe jeweils 50 Prozent an das Birmingham Children’s Hospital und den Sterntalerhof in Loipersdorf-Kitzladen.