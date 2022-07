So machen Sie im Sommer gute Figur!

Naschkatzen wählen Süßigkeiten gezielt nach Kalorienmenge aus, etwa Wassereis oder Sorbet. Bei Milcheis belasten fruchtige Sorten die Figur weniger als Stracciatella und Pistazie. Abends im Hotelbett holt sich so mancher noch Chips, Erdnüsse oder Schokolade aus der zimmereigenen Mini-Bar. Das ist teuer und schlägt sich vor dem Schlafengehen besonders auf die Hüften. Am besten gleich am ersten Tag wegsperren!