Gefährliche Infektionen im Urlaub verhindern

Malaria, eine der häufigsten Krankheiten in den Tropen und Subtropen, wird durch Stechmücken übertragen. Hier gibt es keine Reiseimpfung, aber Medikamente, die vor, während und nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet einzunehmen sind. Wer statt vorbeugender Arzneien auf eine Notfallselbstbehandlung bei Symptomen setzt, sollte die Anforderungen nicht unterschätzen und z. B. unbedingt wissen, wo ein Malariatest möglich ist. Lässt sich dieser nicht innerhalb weniger Stunden organisieren, muss die Selbstbehandlung (Einnahme entsprechender Medikamente) erfolgen, wie die Expertin weiter ausführt. Lassen Sie sich hinsichtlich Reiseimpfungen am besten von erfahrenen Ärzten beraten. Eine wichtige Maßnahme zur Verhinderung von Erkrankungen ist der Schutz vor Mückenstichen. Nicht nur gegen Malaria.