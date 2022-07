Nach Wimbledon-Malheur: Djokovic-Rivale wieder fit

Grand-Slam-Traum geplatzt

Berrettinis Blick ist also wieder nach vorne gerichtet. Die vergangenen eineinhalb Wochen waren hart. Unmittelbar vor seiner ersten Partie in Wimbledon hatte er einen positiven Corona-Test aufgegeben. Sein Traum vom Grand-Salm-Titel geplatzt. Und der wäre durchaus real gewesen. In Insider-Kreisen wurde Berrettini stets als ernsthaftester Konkurrent für Top-Favorit Djokovic gehandelt worden.