23 Millionen Euro für neue Volksschule in Graz

Die Murmetropole wächst. 2030 werden mehr als 320.000 Menschen in Graz leben, 15.000 allein in Reinighaus. Deswegen muss man auch den Kinder Rechnung tragen.„Die Volksschule Reininghaus ist eine Investition in die Zukunft. Unsere Aufgabe ist es dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder und die Pädagogen eine Umgebung erhalten, in dem sie die Voraussetzung für einen zeitgemäßen und guten Unterricht vorfinden“, betont Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ).