Schwere Strandlektüre: Gates gibt Bücher-Tipps

„Als ich meine Liste mit Lesevorschlägen für den Sommer zusammenstellte, fiel mir auf, dass die darin behandelten Themen für eine Urlaubslektüre ziemlich schwer klingen“, schildert der 66-Jährige in seinem Blog. „Es gibt hier Bücher über die Gleichstellung der Geschlechter, politische Polarisierung, den Klimawandel und die harte Wahrheit, dass das Leben nie so verläuft, wie junge Menschen es sich vorstellen. Das klingt nicht gerade nach Strandlektüre.“ Doch keines der fünf Bücher fühle sich schwer an, räumt Gates ein. Jeder der Autoren habe es geschafft, „ein umfangreiches Thema spannend zu gestalten, ohne dabei an Komplexität einzubüßen“.