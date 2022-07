Sieben Kitten und Mutterkatze in Karton ausgesetzt

Was geht in einem Menschen vor, der sieben hilflose Kätzchen und deren Mutter neben Mülltonnen aussetzt? Diese Frage stellten sich die Mitarbeiter des TierQuarTiers am vergangenen Donnerstag, als sie in einen Karton blickten, in den acht Katzen gepfercht worden waren. Eine Passantin alarmierte zuvor die Tierrettung der Stadt Wien: Im Bereich der Felberstraße Richtung Westbahnhof stand neben Mistkübeln eine Schachtel mit den Vierbeinern darin.