Deutschlands ehemals größtes Talent bei Rapid

„Nicht nur eine Bühne“

Kühn wurde hingegen letzte Saison ins Erzgebirge zu Aue verliehen. War der Rucksack zu schwer? „Das war kein Druck, sondern ein Ansporn, auch diesen Weg zu gehen“, betont der Offensiv-Allrounder. „Ich wollte raus aus den zweiten Mannschaften, wieder Spaß am Fußball haben.“ Er spricht von „familiären Problemen“, geht nicht näher ins Detail. „Aber ich habe die Liga angenommen.“ Und jetzt Rapid. Rund eine halbe Million Euro überwies Grün-Weiß an die Bayern. „Mir war sofort klar, dass ich das machen will“, unterschrieb Kühn bis 2026. „Das ist nicht nur eine Bühne für mich, ich will was erreichen und gewinnen.“