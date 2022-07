Einfach mal Sommer und Sonne genießen

Was tun während der Ferien? In Niederösterreich lockt eine Fülle an Erlebnissen. Die Kleinen stürmen dabei am liebsten hinaus ins Freie und am allerbesten ins kühle Nass, die Großen zieht es vielleicht in „gemäßigte Klimazonen“ von Museum und Weinkeller, die Spannung Suchenden in Tropfsteinhöhlen oder Kletterparks, die Entspannung Suchenden in Nationalparks und Bergwelten. Landesrat Jochen Danninger, NÖ-Werber Michael Duscher und Card-Geschäftsführer Klemens Wögerer: „Die Niederösterreich-Card ist dabei die Eintrittskarte für mehr als 300 Ausflugsziele.“ Vor allem in den zwei vergangenen Jahren haben viele Menschen das weite Land wieder als attraktives Ausflugs- und Urlaubsziel erkannt.