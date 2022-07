Oliver Glasner: Götze wurde im Bierkönig zum Thema

„Das ist mein Anspruch“

Diese lautet für die kommende Saison: „Ich will, dass wir überall besser werden. Dass wir weniger Gegentore bekommen, öfter zu null spielen, mehr Chancen kreieren, mehr Tore schießen, bei Standards noch gefährlicher werden. Obwohl wir da schon die zweitbeste Mannschaft waren. Aber ich möchte, dass wir die beste sind! Das ist mein Anspruch, das waren die Gedanken, die ich mir im Urlaub gemacht habe: Was braucht´s dazu im Kader und was an Trainingsarbeit. Wenn wir alles umsetzen, was wir uns vornehmen, dann werden wir unsere Ziele - die Gruppenphase der Champions League überstehen und in der Liga um die internationalen Plätze mitspielen - erreichen.“