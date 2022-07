Pacult outet sich als „Fan des Frauenfußballs“

Matthias Jaissle und Co. haben es in der täglichen Arbeit am Platz mit Männern zu tun, die Entwicklung des Frauenfußballs ist aber auch ihnen nicht entgangen. Das geht aus einer Umfrage unter den zwölf Trainern der Männer-Bundesliga-Klubs hervor. Das Image eines oftmals belächelten Sports ist Geschichte, das Interesse daran auch dank einer klaren Steigerung der Qualität der Spiele stärker als früher.