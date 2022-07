Die Zukunft von Wiens Straßen wird angegangen

Klimaschutzquartier auf der Landstraße

Szenenwechsel in das Village im dritten Bezirk. Wien Energie plant dort gemeinsam mit der Immobilienfirma Austrian Real Estate (ARE) auf einem Areal mit einer Größe von über elf Hektar das erste Klimaschutzquartier Europas. 80 Prozent der Wärme sollen hier nämlich direkt vom Standort kommen, circa 4000 Menschen sollen dort bis 2026 in rund 1900 Wohnungen wohnen. Das neue Klimaschutzquartier könnte also durchaus eine Vorreiterrolle für weitere Projekte übernehmen.