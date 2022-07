Doppelt so viele Verkehrstote in der Steiermark!

Forderungen an die Politik

„Die hohe Anzahl an Todesopfern ist Mahnung an die Politik verstärkte Verkehrssicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Wenn Bund, Bundesländer sowie Städte und Gemeinden zusätzliche Maßnahmen setzen, retten sie damit zahlreiche Menschenleben“, sagte VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.