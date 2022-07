Verkehrsberuhigte City: Studie wirft Fragen auf

Mit einem geplanten Zufahrtsverbot in die Innere Stadt will die Stadt Wien den Verkehr im Ersten Bezirk beruhigen: Wer in die City einfahren will, soll künftig eine Genehmigung brauchen. Kontrollieren will man dies mit großflächiger Videoüberwachung. Eine durchgesickerte Vorab-Studie zu dem Vorhaben zeigt allerdings: Die Zufahrtsüberwachung wäre mit hohen Kosten verbunden, brächte nur eine leichte Reduktion des Verkehrs - und ist in der offenbar favorisierten Ausgestaltung datenschutzrechtlich äußerst heikel, mahnt ein Experte.