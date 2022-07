Mysteriöser Brand in Wien: Drei Autos in Flammen

„Habe gezittert vor Schreck“

Als die Feuerwehrkräfte kurz nach 4 Uhr am Einsatzort ankamen, standen gleich drei Autos in Flammen. Mit einer Löscheinheit und unter Atemschutzmasken konnte das Feuer nach einer Stunde vollständig gelöscht werden. „Wir dachten zuerst an einen Brand in der Mautner Markhof Fabrik, aber die Polizei hat uns zurückgerufen und gesagt, es sind ‚nur‘ 3 Fahrzeuge. Habe anfangs gezittert vor Schreck“, so Pamela.