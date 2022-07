Kinder gehören ins Freie

Auch die Augen bleiben eher gesund, erläuterte Markus Gschweidl, Bundesinnungsmeister der Augenoptiker und Optometristen im Rahmen eines Fachkongresses in Wien. Der Blick soll regelmäßig ausgiebig in die Ferne schweifen dürfen. Gleichzeitig plädierte er für eine regulierte Zeit vor dem Bildschirm (Fernseher, Laptop oder Handy). Die Lage ist ernst, denn die Anzahl der Kurzsichtigen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen, kein Ende ist in Sicht.