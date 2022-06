Israel wählt am 1. November ein neues Parlament

In Israel wird am 1. November ein neues Parlament gewählt. Die Abgeordneten hätten sich auf den Termin verständigt, so ein Sprecher der Knesset. Die Neuwahl findet statt, nachdem die Acht-Parteien-Regierungskoalition zerfallen war. Ministerpräsident Naftali Bennett kündigte seinen Rückzug aus der Politik an, sein Amt soll Außenminister Yair Lapid übernehmen.